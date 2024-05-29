Руководителя самарского ТТУ оштрафовали на 2,3 млн рублей

В Самаре по решению прокуратуры оштрафован руководитель транспортного предприятия. Надзорный орган установил, что трамвайно-троллейбусное предприятие нарушило условия муниципальных контрактов, заключенных с городским департаментом транспорта.
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