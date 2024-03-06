Компания Landformer вдвое нарастит производство малогабаритной техники в Солнечногорске

Компания Landformer ежемесячно выпускает до 40 единиц малогабаритной техники. Предприятия вдвое увеличит количество выпускаемой продукции после запуска производства в деревне Кочугино под Солнечногорском.
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