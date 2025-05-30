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Частные компании в рамках концессий не вкладывают в модернизацию ЖКХ

Частные компании в рамках концессий не вкладывают в модернизацию ЖКХ

Система концессий в сфере государственных коммунальных объектов в России, призванная привлечь частные инвестиции и модернизировать изношенную инфраструктуру, сталкивается с серьёзной критикой и вызывает обоснованные опасения.

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