Частные компании в рамках концессий не вкладывают в модернизацию ЖКХ

Система концессий в сфере государственных коммунальных объектов в России, призванная привлечь частные инвестиции и модернизировать изношенную инфраструктуру, сталкивается с серьёзной критикой и вызывает обоснованные опасения.
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