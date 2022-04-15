"Центр флебологии": затягивать с лечением варикоза может быть опасно

"Центр флебологии": затягивать с лечением варикоза может быть опасно

К сожалению, сегодня варикозное расширение вен — достаточно распространённая проблема для многих людей, вне зависимости от пола.

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