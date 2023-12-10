Добрые начинания шинников.

Циклоны принесли в нашу страну снегопады и порывистый ветер, а вместе с тем дополнительные хлопоты. На борьбу со снежной стихией вышли не только коммунальные службы, но и коллективы предприятий, организаций, общественных объединений, неравнодушные люди.
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