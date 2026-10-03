Граждане Украины начали искать альтернативу методов оповещения о передвижениях сотрудников ТЦК

Жители Украины начали искать поиск альтернативных методов оповещения о передвижениях сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) из-за проблем со связью.
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