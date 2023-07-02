Каким бы вырос в современной семье ребенок тех Homo sapiens, что существовали, например, 100 тысяч лет назад? Отличался бы он чем-нибудь существенно, кроме внешности?

«Cовременная семья» — понятие далеко не универсальное. Например, современная семья суданских земледельцев может недоедать и иметь одну образовательную модель, а современная семья из США — переедать и иметь совсем другую образовательную модель.
«Cовременная семья» — понятие далеко не универсальное. Например, современная семья суданских земледельцев может недоедать и иметь одну образовательную модель, а современная семья из США — переедать и иметь совсем другую образовательную модель.
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