С миру по нитке
Всякие разности и...Весь мир на ладони
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С миру по нитке

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Энергетическая еда, которая не занимает много места в рюкзаке

Все знают, насколько важна энергетическая ценность продуктов, которые мы употребляем каждый день. К сожалению, многие склонны пренебрегать пользой в угоду вкусу и количеству еды — надо ли говорить, что ничего хорошего из этого не выходит.

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