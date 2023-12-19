Рецепты вторых блюд 6

Картофель, печеный с чесноком Приготовить вкусный и ароматный печеный картофель в духовке просто, перед запеканием в посуду с картофелем достаточно добавить немного ароматного масла грецкого ореха и чеснок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии