Краснодар дышит лёгкими, созданными ещё во времена СССР. И эти деревья планомерно уничтожаются. Когда деревья начинают мешать проводам, их варварски обрезают.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краснодар дышит лёгкими, созданными ещё во времена СССР. И эти деревья планомерно уничтожаются. Когда деревья начинают мешать проводам, их варварски обрезают.
Свежие комментарии