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Большинство россиян заявили, что их дети проведут новогодние каникулы за учебой

Большинство россиян заявили, что их дети проведут новогодние каникулы за учебой

Больше половины родителей рассчитывают, что их дети проведут новогодние каникулы за учебниками. Но лишь 20% из них готовы помогать им с учебой лично - чаще всего, школьники подтягивают знания на дополнительных занятиях.

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