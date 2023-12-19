Большинство россиян заявили, что их дети проведут новогодние каникулы за учебой

Больше половины родителей рассчитывают, что их дети проведут новогодние каникулы за учебниками. Но лишь 20% из них готовы помогать им с учебой лично - чаще всего, школьники подтягивают знания на дополнительных занятиях.
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