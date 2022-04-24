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Представитель Минобороны РФ Конашенков: ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет ВСУ

Представитель Минобороны РФ Конашенков: ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет ВСУ

Российская сторона за все время спецоперации на Украине уничтожила 141 самолёт и 110 вертолетов ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны России генерала-майора Игоря Конашенкова.

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