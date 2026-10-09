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Турист на Пхукете хотел снять закат, но внезапно стал спасателем

Турист на Пхукете хотел снять закат, но внезапно стал спасателем

Мужчина рассказал, что во время отдыха они с семьей купались в море и снимали красивое видео, как вдруг услышали крик – кто-то заметил тонувшего человека и звал на помощь.

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