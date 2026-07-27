Российская авиация уничтожила автомобильный мост в Сумской области

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Экипажи ВКС России осколочно-фугасными авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) в районе населенного пункта Уланово Сумской области уничтожили активно использовавшийся ВСУ автомобильный мост через реку Локня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)