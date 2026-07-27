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ТАСС

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Российская авиация уничтожила автомобильный мост в Сумской области

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Экипажи ВКС России осколочно-фугасными авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) в районе населенного пункта Уланово Сумской области уничтожили активно использовавшийся ВСУ автомобильный мост через реку Локня.

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