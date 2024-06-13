Маск призвал признать террористами ряд украинских НКО за «черные списки» политиков США

Предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил признать террористическими украинские некоммерческие организации (НКО), которые составляли «черные списки» американских политиков из Республиканской партии.
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