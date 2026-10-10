В Нижнем Новгороде врачи спасли девочку от менингококка с летальностью 100%

В Нижнем Новгороде девочку с молниеносной менингококковой инфекцией, осложнённой септическим шоком и синдромом Уотерхауса–Фридериксена, удалось спасти с помощью аппаратов для очистки крови «Эфферон» и CytoSorb, которые снизили воспаление втрое и предотвратили дальнейший отказ органов.