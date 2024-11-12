Советник Трампа намекнул Пакистану, что надо быстрее освободить Имрана Хана

Пакистану следует освободить своего экс-преьмер-министра Имрана Хана до официального вступления Дональда Трампа в должность президента США, заявил доверенный советник Трампа по Центральной и Южной Азии Залмай Халилзад, 11 ноября пишет британский таблоид Daily Express.
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