Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • Клюева Наташа
    У участкового есть полномочия не допускать конфликтов до точки кипения. А если шумят по ночам, то и на 15 суток опред...Как проучить шумн...
  • tatyana sansetskaya
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    Согласна с Вами. У нас в деревнях тоже всё простенько, без изысков, но как-то ближе к жизни.Бедность или шик?...

Наклеила обои на пол и не нарадуюсь. Делюсь полезными советами и результатом

Наклеила обои на пол и не нарадуюсь. Делюсь полезными советами и результатом

Обои на пол — удачная или провальная идея? Экономия — на лицо, а что насчёт энергозатрат? И как именно клеить обои на пол, чтобы получить максимально ровную поверхность без пузырей? Чуть ниже покажем реальный пример поклейки обоев на пол, все этапы, полезные советы, а также плюсы и минусы такого решения.

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