Наклеила обои на пол и не нарадуюсь. Делюсь полезными советами и результатом

Обои на пол — удачная или провальная идея? Экономия — на лицо, а что насчёт энергозатрат? И как именно клеить обои на пол, чтобы получить максимально ровную поверхность без пузырей? Чуть ниже покажем реальный пример поклейки обоев на пол, все этапы, полезные советы, а также плюсы и минусы такого решения.