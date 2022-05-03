Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова

Петр Иванович Веденисов — состоятельный дворянин, родился в 1866 году, по окончании Московской консерватории в 1888 году приехал в Ялту и поселился в собственном доме на Аутской улице (ныне Кирова).
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