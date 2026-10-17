Почти 200 тысяч человек в трёх многолетних американских исследованиях: у тех, кто ел после ужина или прямо перед сном, жировая болезнь печени и цирроз встречались на 20–30% чаще.
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