По предварительной информации пресс-службы ведомства, возгорание началось в расположенных рядом сараях, от которых огонь перекинулся на здание гостиничного комплекса.
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