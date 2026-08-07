Военный корреспондент Евгений Поддубный, Герой России и член Генсовета "Единой России", заявил о важности победы в беспилотном противостоянии для успеха в Специальной военной операции, подчёркивая роль искусственного интеллекта в развитии беспилотных систем.
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