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Царьград

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Поддубный заявил о гонке беспилотников в спецоперации на Украине

Поддубный заявил о гонке беспилотников в спецоперации на Украине

Военный корреспондент Евгений Поддубный, Герой России и член Генсовета "Единой России", заявил о важности победы в беспилотном противостоянии для успеха в Специальной военной операции, подчёркивая роль искусственного интеллекта в развитии беспилотных систем.

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