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Маск заявил о беспрецедентном росте уровня бюрократии в Пентагоне

Маск заявил о беспрецедентном росте уровня бюрократии в Пентагоне

Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство уровнем бюрократии в Пентагоне, заявив, что ремонт лестницы в ведомстве занимает больше времени, чем потребовалось на строительство всего здания в 1940-х годах.

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