Маск заявил о беспрецедентном росте уровня бюрократии в Пентагоне

Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство уровнем бюрократии в Пентагоне, заявив, что ремонт лестницы в ведомстве занимает больше времени, чем потребовалось на строительство всего здания в 1940-х годах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии