С 23 октября кредиторов обяжут указывать в рекламе максимальную ставку

В Центробанке России (ЦБ РФ) сообщили о новом законе, в соответствии с которым кредитные организации обязывают указывать в рекламе как минимальную, так и максимальную ставку, а не рекламировать исключительно привлекательную процентную ставку.
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