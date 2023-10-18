Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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С 23 октября кредиторов обяжут указывать в рекламе максимальную ставку

С 23 октября кредиторов обяжут указывать в рекламе максимальную ставку

В Центробанке России (ЦБ РФ) сообщили о новом законе, в соответствии с которым кредитные организации обязывают указывать в рекламе как минимальную, так и максимальную ставку, а не рекламировать исключительно привлекательную процентную ставку.

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