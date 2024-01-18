Это Honda Civic Hybrid 2025. Первое изображение седана, на который, как считает Honda, придется 40% продаж модели в США

Honda опубликовала первое изображение седана Civic образца 2025 с гибридной силовой установкой. Автомобиль отличается крупной решеткой радиатора и низким воздухозаборником, а также окантовкой вокруг фар в ??цвет кузова.
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