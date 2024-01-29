Mash: Цекало продал особняк в поселке в Подмосковье за 430 млн рублей

лина каюмова

ГОСПИТАЛИ ПЕРЕПОЛНЕНЫ,РЕБЯТА БЕЗ НОГ,РУК,НУЖДАЮТСЯ В ПРОТЕЗАХ,КАЧЕСТВЕННЫХ ,ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ,А ПРОТЕЗ НА МИНУТОЧКУ СТОИТ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ,А ВЫПЛАТЫ ПО РАНЕНИЮ ТРИ МИЛЛИОНА И КАК ЖИТЬ?ВОТ И НАДО У ВСЕХ БЕГЛЕЦОВ КОНФИСКОВАТЬ В ПОЛЬЗУ ИНВАЛИДАМ СВО