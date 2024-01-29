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Mash: Цекало продал особняк в поселке в Подмосковье за 430 млн рублей

Mash: Цекало продал особняк в поселке в Подмосковье за 430 млн рублей

Шоумен и продюсер Александр Цекало продал особняк в элитном поселке в Московской области за 430 миллионов рублей.

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Комментарии
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лина каюмова
КОНФИСКОВАТЬ НАДО У ВСЕХ БЕГУНКОВ,В ПОЛЬЗУ РАНЕННЫХ
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19 час.
лина каюмова
ГОСПИТАЛИ ПЕРЕПОЛНЕНЫ,РЕБЯТА БЕЗ НОГ,РУК,НУЖДАЮТСЯ В ПРОТЕЗАХ,КАЧЕСТВЕННЫХ ,ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ,А ПРОТЕЗ НА МИНУТОЧКУ СТОИТ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ,А ВЫПЛАТЫ ПО РАНЕНИЮ ТРИ МИЛЛИОНА И КАК ЖИТЬ?ВОТ И НАДО У ВСЕХ БЕГЛЕЦОВ КОНФИСКОВАТЬ В ПОЛЬЗУ ИНВАЛИДАМ СВО
Ответить
19 час.

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