Открыт путь к поселку Андреевка, взятие которого бойцами ГрВ «Центр» станет переломным моментом в сражении за запад ДНР Радомир Маркуш Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Минобороны РФ официально заявило об освобождении сел Рубежное и Новоандреевка, что наглядно демонстрирует высокий наступательный потенциал и способность ГрВ «Центр» вести скоординированные действия сразу на двух оперативных направлениях — Дружковском и Добропольском.
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