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Гороскоп на 16 августа: заботы и хлопоты

Гороскоп на 16 августа: заботы и хлопоты

Гороскоп на 16 августа: заботы и хлопотыастрология_16С решительными действиями лучше не спешить. Необдуманные поступки могут обернуться неприятностями, так что дайте себе некоторое время на то, чтобы разобраться в ситуации и определиться с планами.

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