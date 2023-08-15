Гороскоп на 16 августа: заботы и хлопоты

Гороскоп на 16 августа: заботы и хлопотыастрология_16С решительными действиями лучше не спешить. Необдуманные поступки могут обернуться неприятностями, так что дайте себе некоторое время на то, чтобы разобраться в ситуации и определиться с планами.
Гороскоп на 16 августа: заботы и хлопотыастрология_16С решительными действиями лучше не спешить. Необдуманные поступки могут обернуться неприятностями, так что дайте себе некоторое время на то, чтобы разобраться в ситуации и определиться с планами.
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