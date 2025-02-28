СПбМТСБ переименована в Петербургскую биржу

Внеочередное собрание акционеров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи утвердило изменение сокращенного наименования компании с «СПбМТСБ» на «Петербургская биржа», сообщается на сайте площадки .
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