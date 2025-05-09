"Железная бабушка" Мария Колтакова поздравила россиян с 80-летием Победы песней

РИА Новости/Антон Вергун Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ), участница Курской битвы Мария Колтакова, которая известна как "Железная бабушка", поздравила жителей России с 80-летием Победы в ВОВ, исполнив песню "Катюша".
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