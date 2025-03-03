Франция и Британия предложили на месяц ввести перемирие на Украине

Макрон добавил, что следующим этапом будет размещение в стране европейских миротворцевФранция и Великобритания разработали план прекращения огня на Украине, который подразумевает введение перемирия на месяц, сообщил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью Le Figaro.