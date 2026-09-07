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Владимирские новости

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Завтра похолодание до +7 градусов и дождь

Завтра похолодание до +7 градусов и дождь

Завтра ночью похолодает до +7 градусов, а днём будет всего +11. Готовь тёплые вещи!Сегодня, 7 сентября, температура воздуха держится на отметке +12 градусов.

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