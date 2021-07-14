Муж стремится все делать сам. К чему бы это?

Всё о женщинахПолитикаМуж стремится все делать сам. К чему бы это?Добрый день, Морена. Спасибо, что поднимаете настроение своими публикациями. А вот над этой я что-то призадумалась.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаВозьмите в руки шуруповерт или молоток и посмотрите на его реакцию .ЯЯнаПотому что воспитывался только женщинами и роль мужская в отношениях ему неведома...разводной ключнадоть трахнуться с соседом на виду у вашего то он перехватит инициативу и о других думать не будет.Комментировать
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