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Муж стремится все делать сам. К чему бы это?

Муж стремится все делать сам. К чему бы это?

Добрый день, Морена. Спасибо, что поднимаете настроение своими публикациями. А вот над этой я что-то призадумалась.

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Ирина
Возьмите в руки шуруповерт или молоток и посмотрите на его реакцию .
Яна
Потому что воспитывался только женщинами и роль мужская в отношениях ему неведома...
разводной ключ
надоть трахнуться с соседом на виду у вашего то он перехватит инициативу и о других думать не будет.

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