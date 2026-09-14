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БПЛА ВС России уничтожили ББМ ВСУ «Козак-2» в районе Краматорска

БПЛА ВС России уничтожили ББМ ВСУ «Козак-2» в районе Краматорска

В Минобороны России рассказали, что операторы подразделений войск беспилотных систем Южной группировки войск продолжают проводить ежедневные воздушные рейды в населённые пункты в ближнем тылу противника, где находят и уничтожают технику ВСУ, нарушая его логистику.

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