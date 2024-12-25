ЦБ: около 10 млн клиентов банков переводили деньги на карты теневого бизнеса

Примерно 10 млн россиян в 2024 году переводили деньги на так называемые дропперские карты, которые оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам либо теневому бизнесу, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдана Шабли.