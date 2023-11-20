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Нюландер с 17-м подряд матчем с очками, Неделькович с шатаутом и Далин с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – защитник «Баффало» Расмус Далин с 3 (1+2) очками в матче с «Чикаго» (3:2).

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