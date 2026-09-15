Новак назвал регионы с ручными поставками бензина без Петербурга

В Москве под председательством вице-премьера Александра Новака состоялось совещание, посвящённое положению дел на топливном рынке.
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