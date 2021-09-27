Беловежские соглашения должны быть полностью денонсированы

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаБеловежские соглашения должны быть полностью денонсированы ан сила правды И только по вине Украинской стороны. Эти соглашения были возможны только в то время когда их подписывали.Вернуться к статье2610НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolai BaranixinТаки надо действовать.Ирина52хорошо бы... Но властям РФ это не надо. Виллы на Майями не позволяют и родня за рубежом.Владимир EвтушенкоТолку-то от денонсации? Всё равно бывшие республики в РФ не захотят войти.Nikolai BaranixinКонечно, не захотят. Если их спрашивать. А вот спрашивать-то как раз и не надо - а просто -брать и делать. Брать и делать. По-хорошему - значит по-хорошему. А нет - тогда для чего России сильнейшая в мире армия? Границы России должны быть восстановлены.Наталья Политова (Панова)Только войны на всех границах нам и не хватает для полного счастья! Да и зачем нам те, кто нас не любит?LSLiudmila SolodkoТак они нам и не нужны. Пусть вернут земли и долги, оплаченные РФ с процентами.Владимир ДомнинЕщё один руководитель России высказался в точку. Глупость, но людям нравится.Александр Григорова оно нам надо ..ведь тогда получится что нас и нет как бы....да и история показала кто есть кто ....опять на шею всех вешатьАлександр ЧумакБеловежские соглашения вытаскивать из долговой ямы и, основываясь на реалии сегодняшнего дня, делать Россию на основа СССР, но полностью обновленную, выбросив из практики то, из-за чего расшатали могучий когда-то СССР и предали его забвению кучка предателей-заговорщиков бывшего СОЮЗА?!!!.Валерий ШтутинНе надо денонсации! Надо действительно создать что-то, государство или союз государств, типа Евросоюза, для подъема общей экономики и общего развития. Такой опыт уже был: СЭВ (Совет экономической взаимопомощи), созданный по предложению СССР. А неудачу он потерпел из-за дикой "идеалогизированности", типа строительства социализма и коммунизма. А создать нормальный союз в общих интересах, почему бы и нет? Только учитывать надо интересы ВСЕХ членов, больших и малых, иначе все рассыпется в пух и прах. Вот Евросоюз, при всех своих неудачах, смог сделать это, хотя не все этим оказались довольны, а Великобритания демонстративно вышла из него. Что ж, для всех насильно мил не будешь!СКСергей КОдно другому не мешает. Из денонсации само по себе еще ничего не следует. Просто высказать тем самым презрение этому соглашению. Но это не означает брать на себя обязательства все вернуть. Инициатива на стороне России. Далее можно поступать так, как этого требует обстановка.ННатальяВерно. От непризнания Беловежского соглашения, великая родная держава СССР, не возродится, ибо разбрелись союзные государства без сильного центра, как стадо без пастуха. Кого пригрели и натравливают на Россию, страсть как охочие до чужой территории. Заманили калачиками да пряниками, как Украину. Возвращаться плохая примета. А вот Чубайсо-Кудринско-Ельцинская и жадная нечестная к ним примкнувшая клика, преступным мечом приватизации, едва не стёрли Россию с лица земли. Так вот, не денонсация Беловежского соглашения нужна, а отодвинуть от управления всех прихватизаторов, назвать приватизацию, как она была осуществлена - преступлением против страны, осудить её идеологов и исполнителей, вернуть государству всё, что было украдено и, как не прискорбно, но начать всё заново. А дружить, торговать, сотрудничать между собой странам, уже бывшего, СССР, никто не мешает. Была бы на то воля и желание.СКСергей КНу я не уверен что нужно судилище над кем-то. К чему это тпафос? Вместо дела - кого-то преследовать. После драки кулаками не машут. И, кто-то вредитель. Кто-то заблуждался. Поди разберись. Но по смыслу - примерно то и сказал. Денонсация - по смыслу - оно и есть. Мы не одобрили! И приватизации всякие = спорно. А беловежские соглашения - бесспорны. Никто этих господ не уполномачивал подписывать то и се!СКСергей КДенонсация - не помешает. Моральное очищение. Чисто формально. Но... это важно... Психологмчески. Построить новое - это все треп. Потому что боитесь .. признать боитесь, что хрень... А раз в штанишки писаете, то и не построите...Евгений МангушСтатья пустая и никому не нужная. Но она заставила меня вспомнить всё Три человека собрались вместе, выпили , попарились в баньке и решили судьбу огромной державы. Кто эти люди? Это были люди наделённые властью. К власти их привела сучья политика Горбачёва. Я хорошо помню, как мы в Белоруссии устали от ставленника Горбача Слюнькова. Этот человек делал всё во вред республике. И мы были рады приходу Шушкевича. Позже Верховные Советы утвердили эти Беловежские соглашения и СССР не стало. Кстати, эти ВС выбирал народ , который только что проголосовал за сохранение СССР. А теперь ВС плюнули на своих избирателей и проголосовали за уничтожение СССР. Это я к смыслу избираемых органов. Вот, как-то так.СКСергей КВот печаль что народ не возмутился. Хотя и гражданской войны - не хотелось...Николай СмирновПока у власти в РФ либерал №1 В.В. Путин и его партия власти ЕР состоящая на 100% из либералов бандеровцам нечего боятся, будут пануваты и дальше. Или кто-то скажет, что Путин и ЕР это коммунисты? А третьего не дано.александр СанНа фото алкаши и ублюдкиНиколай Смирновони же предатели, лжецы, клятвопреступники и воры.Наталья Политова (Панова)И что дальше?Владимир ПетровИ отречение Государя от трона денонсировать. Cпоxватились д-бы. Теперь начать войну за право содержать "братские народы"? Им туго теперь: промышленность сдали в металлолом, транзит угробили, науку москальскую удушили... 3абудьте про Союз - это была неподъёмная ноша России.Александр СаранцевНам таких "сестёр" не надо!Валентин ЩербаковБеловежские соглашения должны быть денонсированы и практически применены, невзирая на протесты не существующей страны 404.ДМДмитрий МедведевЕсли отбросить все предрассудки и как вам не покажется странным, чтобы в будущем исключить (а она назревает) ядерную войну, всё таки необходимо всё вернуть "на круги своя", как говорится, но на новой основе, с учётом интересов всех сторон. Создать новую, несокрушимую, справедливую, социально направленную СТРАНУ С НОВОЙ КОНСТИТУЦИЕЙ, собравшую в себе всё лучшее от социалистического и капиталистического строя. Совершенно новое государство, которое станет на Земле примером для всех. Эта новая модель государства должна показать всему прогрессивному человечеству путь созидания, нормального человеческого взаимодействия между странами с разным укладом жизни и социальным строем. Должна стать такой, чтобы как говорится всем бы захотелось. А ведь если задуматься, народ то, наверняка на 99% ЗА. Остаётся дело за правителями, которых собственно народ и избирает, за их политической волей. ДУМАЙТЕ О СВОИХ ДЕТЯХ И ВНУКАХ! Земля у нас одна!!!александр деевНарод теперь никаких правителей не выбирает.За народ уже всё решили.А выборы ,это маскарад и каждый играет свою роль.СКСергей КТолько начало этого государства - дерьмоваое... А потому - не верится!Комментировать
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