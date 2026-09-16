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Мировое обозрение

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«Ведомости» представили клуб молодых экономистов «Новое поколение»

«Ведомости» представили клуб молодых экономистов «Новое поколение»

Деловое издание «Ведомости» объявило о запуске международного клуба молодых экономистов «Новое поколение».

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