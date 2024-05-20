Песков: спасателей направили в Иран после беседы Путина с послом республики

Президент России Владимир Путин поздно вечером 19 мая пообщался с послом Ирана в Москве. После этого было принято решение направить в Исламскую республику отряд спасателей для поисков президента Раиси, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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