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Беркетмәләрнең 71,1 процентын эшкәрткәннән соң «Бердәм Россия» 57,5 процент тавыш җыя

Беркетмәләрнең 71,1 процентын эшкәрткәннән соң «Бердәм Россия» 57,5 процент тавыш җыя

Россия Федерациясе Федераль җыены IХ чакырылыш Дәүләт Думасына сайлауда беркетмәләрнең 71,17 проценты эшкәртелгәннән соң, 57,53 процент тавыш белән «Бердәм Россия» партиясе лидерлыкны саклап кала.

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