Си Цзиньпин председательствовал на заседании Политбюро ЦК КПК, посвященном развитию Экономического пояса реки Янцзы и руководству иностранными делами со стороны КПК

Пекин, 27 ноября /Синьхуа/ -- На заседании Политбюро ЦК КПК, состоявшемся в понедельник, были рассмотрены соображения о некоторых политических установках и мерах по дальнейшему содействию высококачественному развитию Экономического пояса реки Янцзы.