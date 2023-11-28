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Китай

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Си Цзиньпин председательствовал на заседании Политбюро ЦК КПК, посвященном развитию Экономического пояса реки Янцзы и руководству иностранными делами со стороны КПК

Пекин, 27 ноября /Синьхуа/ -- На заседании Политбюро ЦК КПК, состоявшемся в понедельник, были рассмотрены соображения о некоторых политических установках и мерах по дальнейшему содействию высококачественному развитию Экономического пояса реки Янцзы.

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