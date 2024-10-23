В Минобороны хотят взыскать 29 миллионов рублей с разработчика боеприпасов

Главное военное ведомство уже подало соответствующие иски.Министерство обороны Российской Федерации подало три иска к Акционерному обществу "Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В.
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