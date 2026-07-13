В Москве мигрант из Азербайджана Садат Гулиев ведет антироссийскую деятельность и продолжает “кайфовать” в нашей стране

ИА "Русский ГУП Продакшн" Напомним, что админ “Телеграм-канала Девичья башня” - мигрант из Азербайджана Гулиев Садат Адалятович - является выпускником РУДН, КВНщиком и работал конферансье и ведущим праздников.
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