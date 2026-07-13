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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Москве мигрант из Азербайджана Садат Гулиев ведет антироссийскую деятельность и продолжает “кайфовать” в нашей стране

В Москве мигрант из Азербайджана Садат Гулиев ведет антироссийскую деятельность и продолжает “кайфовать” в нашей стране

ИА "Русский ГУП Продакшн" Напомним, что админ “Телеграм-канала Девичья башня” - мигрант из Азербайджана Гулиев Садат Адалятович - является выпускником РУДН, КВНщиком и работал конферансье и ведущим праздников.

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
Это. Кто. Придумал. Национальная. Ненависть??? Если. Они. Трудоболики. Соблюдают. Наши. Заеоны. Нет. Проблем. Но. Зачем.заселять.усиленно.азиатскими.семьями..конечно.русским.это.ненравится.кормить.засранцев.за.наш.счет.а.кто.их.заселяет.набивает.карманы.баблом.и.что.далает.азиатская.молодеж.которые.болтаются.и.торгуют.наркотой.
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4 н.
Сергей Кожин
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4 н.
Татьяна Мироненко
Нормальные воюют, а воры внутри срану разваливают... 🥵😡🤦
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4 н.