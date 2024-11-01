Не стало лица: беженка – о том, как ВСУ убивали мирных жителей в Часовом Яре

Сегодня пришло новое свидетельство преступлений украинских неонацистов, теперь от первого лица. Беженка, которая вместе с другими мирными жителями пыталась выбраться из Часова Яра, рассказала, как на них охотились боевики ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии