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Не стало лица: беженка – о том, как ВСУ убивали мирных жителей в Часовом Яре

Сегодня пришло новое свидетельство преступлений украинских неонацистов, теперь от первого лица. Беженка, которая вместе с другими мирными жителями пыталась выбраться из Часова Яра, рассказала, как на них охотились боевики ВСУ.

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