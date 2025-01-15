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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» отстает от «Наполи» на 3 очка при игре в запасе. Команда Индзаги не проигрывает 15 матчей подряд в Серии А

«Интер» отстает от «Наполи» на 3 очка при игре в запасе. Команда Индзаги не проигрывает 15 матчей подряд в Серии А

Команда тренера Симоне Индзаги сыграла вничью с «Болоньей» (2:2) в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Италии.

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