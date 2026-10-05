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Благословлял ли Сергий Радонежский Дмитрия Донского на Куликовскую битву

Благословлял ли Сергий Радонежский Дмитрия Донского на Куликовскую битву

Предание о том, что Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского перед Куликовской битвой, имеет древнюю письменную традицию, однако восстановить все детали события с абсолютной уверенностью историки не могут.

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