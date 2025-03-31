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Оздоровительный лагерь ´Лидер´. Фотоотчёт.

Оздоровительный лагерь ´Лидер´. Фотоотчёт.

Четвертый день в лагере ´Лидер´ прошёл под названием ´День безопасности´. Утром на линейке директор лагеря рассказала воспитанникам о планах на сегодняшний день, акцентировали внимание ребят на правила поведения в лагере и за его пределами.

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