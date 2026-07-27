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Косиняк-Камыш обвинил Навроцкого во лжи о Patriot для ВСУ

Косиняк-Камыш обвинил Навроцкого во лжи о Patriot для ВСУ

В Польше вспыхнул громкий политический конфликт из-за военной помощи украинцам. Руководитель главного оборонного ведомства республики Владислав Косиняк-Камыш публично обвинил президента Кароля Навроцкого во лжи после его заявления о том, что он якобы не знал о поставках всушникам снарядов для систем Patriot.

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