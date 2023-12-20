Центру молодежного инновационного творчества в Котельниках исполнилось 5 лет

Центр молодежного инновационного творчества «Призма» в Котельниках отметил пять лет с начала работы. Его открыла Элина Розанова, выигравшая в 2018 году конкурс Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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